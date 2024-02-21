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Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами

Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:30  •  22755 просмотра

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Спасатели все еще ищут одного человека, который, вероятно, оказался под завалами в результате российского артиллерийского обстрела Краматорска, в результате которого были ранены восемь человек.

В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте вчерашнего обстрела рф. Сейчас уже известно о восьми пострадавших. об этом сообщает Краматорская городская военная администрация, пишет УНН.

Детали 

8 человек получили ранения - шесть женщин и двое мужчин. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Под ними, вероятно, еще может находиться один человек

- резюмировали в Краматорской МВА.

Напомним

Вечером 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.

"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот20 февраля 2024, 21:44 • 106555 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
kramatorskКраматорск
Ракетний удар по Краматорську: відомо про 8 постраждалих, ще одна людина може бути під завалами
Missile strike on Kramatorsk: 8 injured, one more person may be under the rubble
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