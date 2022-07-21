Ракетний удар по Вінниці: 7-річного хлопчика, який отримав численні опіки, відправили на лікування до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Семирічного Романа Олексіва, який постраждав внаслідок авіаудару по Вінниці, транспортували на лікування до Німеччини. Хлопчик перебуває у важкому стані: 45% тіла вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує УНН.
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За його інформацією, Роман народився у Львові, проте страшна трагедія спіткала його у Вінниці. 14 липня він разом з мамою поїхав навідати бабусю з дідусем.
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«Батько Ярослав залишився у Львові. Біля 11 години дня зв’язок із сином та дружиною зник. Вся країна дізналася - по Вінниці завдано ракетного удару. Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні, і тільки три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини», - ідеться в повідомленні.
Голова ОВА розповів, що хлопчик перебуває у дуже важкому стані, близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. У нього закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряду у черепі.
«Маленького пацієнта з Вінниці транспортували до Львова. Зараз дитина евакуйована із нашої дитячої Лікарні Св. Миколая до Німеччини. Його чекає ще ряд втручань, у тому числі пересадка шкіри та пластичні операції», - підсумував Борзов.
Окрім Роми, ще двох пацієнтів із опіками транспортували у Польщу - у Краків і Люблин.
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