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Ракетний удар по Вінниці: 7-річного хлопчика, який отримав численні опіки, відправили на лікування до Німеччини

Ракетний удар по Вінниці: 7-річного хлопчика, який отримав численні опіки, відправили на лікування до Німеччини

Київ • УНН

 • 219946 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Семирічного Романа Олексіва, який постраждав внаслідок авіаудару по Вінниці, транспортували на лікування до Німеччини. Хлопчик перебуває у важкому стані: 45% тіла вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує УНН.

Деталі

За його інформацією, Роман народився у Львові, проте страшна трагедія спіткала його у Вінниці. 14 липня він разом з мамою поїхав навідати бабусю з дідусем. 

Цитата

«Батько Ярослав залишився у Львові. Біля 11 години дня зв’язок із сином та дружиною зник. Вся країна дізналася - по Вінниці завдано ракетного удару. Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні, і тільки три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини», - ідеться в повідомленні.

Голова ОВА розповів, що хлопчик перебуває у дуже важкому стані, близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. У нього закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряду у черепі.

«Маленького пацієнта з Вінниці транспортували до Львова. Зараз дитина евакуйована із нашої дитячої Лікарні Св. Миколая до Німеччини. Його чекає ще ряд втручань, у тому числі пересадка шкіри та пластичні операції», - підсумував Борзов.

Окрім Роми, ще двох пацієнтів із опіками транспортували у Польщу - у Краків і Люблин.

Нагадаємо 

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", було знищено один із медцентрів. Сьогодні стало відомо про смерть 20-річної дівчини, кількість загиблих зросла до 26.

Радник міністра МВС Антон Геращенко опублікував в Telegram ім'я російського злочинця, за наказом якого було здійснено пуски ракет 14 липня по Вінниці. 

російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО. 

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