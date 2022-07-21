Ракетный удар по Виннице: 7-летнего мальчика, получившего многочисленные ожоги, отправили на лечение в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Семилетнего Романа Алексива, пострадавшего в результате авиаудара по Виннице, транспортировали на лечение в Германию. Мальчик находится в тяжелом состоянии: 45% тела покрыли внешние ожоги, еще 35% - внутренние. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.
Детали
По его информации, Роман родился во Львове, однако страшная трагедия постигла его в Виннице. 14 июля он вместе с мамой уехал навестить бабушку с дедушкой.
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«Отец Ярослав остался во Львове. Около 11 часов дня связь с сыном и женой исчезла. Вся страна узнала - по Виннице нанесен ракетный удар. Рома отец нашел в Винницкой областной больнице, и только три дня назад по результатам ДНК-экспертизы узнал о смерти 29-летней жены Галины», - говорится в сообщении.
Председатель ОВА рассказал, что мальчик находится в очень тяжелом состоянии, около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% – внутренние. Обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. У него закрытый перелом левой руки и несколько обломков от снаряда в черепе.
«Маленького пациента из Винницы транспортировали во Львов. Сейчас ребенок эвакуирован из нашей детской Больницы Св. Николая в Германию. Его ждет еще ряд вмешательств, в том числе пересадка кожи и пластические операции», – подытожил Борзов.
Кроме Ромы, еще двух пациентов с ожогами транспортировали в Польшу – в Краков и Люблин.
Напомним
14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку близ Дома быта "Юбилейный", был уничтожен один из медцентров. Сегодня стало известно о смерти 20-летней девушки, количество погибших возросло до 26.
Советник министра МВД Антон Геращенко опубликовал в Telegram имя российского преступника, по приказу которого были осуществлены пуски ракет 14 июля по Виннице.
российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.