Ракетна небезпека оголошена у трьох областях України
Київ • УНН
У Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях оголошено ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про повітряну тривогу в цих регіонах.
У Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях оголошено ракетну небезпеку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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За інформацією від голів ОВА, в даних областях лунає повітряна тривога.
Ракетна небезпека оголошена для Херсонської області10.10.24, 06:53 • 26608 переглядiв