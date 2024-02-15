Ракетна атака рф по Великому Бурлуку на Харківщині: кількість жертв збільшилась до чотирьох

Під час розбору завалів внаслідок ракетного удару росіян по Великому Бурлуку Харківської області 14 лютого, рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку же одну жертву Таким чином кількість загиблих від атаки збільшилась до чотирьох. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 54-річної жінки. Кількість загиблих збільшилась до чотирьох: двоє жінок та двоє чоловіків - вказали в прокуратурі.

Також внаслідок атаки поранення отримали пʼять людей.

Пошуково-рятувальна операція ще триває.

Нагадаємо

російська армія 14 лютого завдала ракетного удару по селищу Великий Бурлук у Харківській області, влучивши в житлові будинки.