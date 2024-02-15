Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  181770 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  229244 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  237369 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  224368 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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09.02.24  •  324121 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356885 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Спасатели нашли еще одну жертву российского ракетного обстрела в Великом Бурлуке Харьковской области, в результате чего количество погибших возросло до четырех.

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Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех

На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты

Обломки сбитой российской ракеты вызвали пожар в хозяйственной постройке на ферме в Ивано-Франковской области Украины, который быстро потушили спасатели.

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На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты

Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан

По словам Джейка Салливана, США нельзя заменить в предоставлении военной помощи Украине, которая имеет решающее значение, поскольку в украинских войсках заканчиваются боеприпасы, а задержки только помогают России.

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Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан

В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, но есть повреждения инфраструктуры, были прилеты в Днепровском районе, о пострадавших не сообщается.

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В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА

ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф

Источник подтвердил, что Главное управление разведки Украины осуществило ночную атаку на нефтебазу в курской области россии, которая вызвала пожар, но о пострадавших не сообщается.

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ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф

рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС

Согласно сообщению Военно-морских сил Украины, россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров".

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рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС

Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины внедряет новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО для устранения коррупционных рисков в сфере закупок для Вооруженных Сил.

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Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

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В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

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Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.

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Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок

За минувшие сутки Херсонская область подверглась 18 обстрелам со стороны российских войск, в результате которых погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, в том числе ребенок, по данным главы областной военной администрации.

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По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок