Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех
Спасатели нашли еще одну жертву российского ракетного обстрела в Великом Бурлуке Харьковской области, в результате чего количество погибших возросло до четырех.
На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты
Обломки сбитой российской ракеты вызвали пожар в хозяйственной постройке на ферме в Ивано-Франковской области Украины, который быстро потушили спасатели.
Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан
По словам Джейка Салливана, США нельзя заменить в предоставлении военной помощи Украине, которая имеет решающее значение, поскольку в украинских войсках заканчиваются боеприпасы, а задержки только помогают России.
В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА
Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, но есть повреждения инфраструктуры, были прилеты в Днепровском районе, о пострадавших не сообщается.
ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф
Источник подтвердил, что Главное управление разведки Украины осуществило ночную атаку на нефтебазу в курской области россии, которая вызвала пожар, но о пострадавших не сообщается.
рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС
Согласно сообщению Военно-морских сил Украины, россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров".
Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ
Министерство обороны Украины внедряет новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО для устранения коррупционных рисков в сфере закупок для Вооруженных Сил.
В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 из 26 ракет, запущенных российскими войсками в течение ночи.
Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр
Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.
По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок
За минувшие сутки Херсонская область подверглась 18 обстрелам со стороны российских войск, в результате которых погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, в том числе ребенок, по данным главы областной военной администрации.