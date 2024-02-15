Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех

Во время разбора завалов в результате ракетного удара россиян по Великому Бурлуку Харьковской области 14 февраля, спасатели достали из-под завалов разрушенного дома же одну жертву Таким образом количество погибших от атаки увеличилось до четырех. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома труп 54-летней женщины. Количество погибших увеличилось до четырех: две женщины и двое мужчин - указали в прокуратуре.

Также в результате атаки ранения получили пять человек.

Поисково-спасательная операция еще продолжается.

Напомним

российская армия 14 февраля нанесла ракетный удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области, попав в жилые дома.