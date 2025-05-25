Ракетна атака на Київщину: 4 загиблих, 31 поранений, серед них діти
Київ • УНН
Вночі 25 травня росіяни атакували Київщину ракетами та БПЛА. Загинуло 4 людини, 31 отримали поранення, серед постраждалих є діти з термічними опіками.
Сьогодні вночі, 25 травня, росіяни атакували столичний регіон ракетами та БПЛА, є пошкодження у різних районах міста та області. Кількість постраждалих від атаки збільшилась до 31 людини, четверо - загинули. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Четверо людей загинули, ще 31 постраждалих
Як зазначається, на Білоцерківщині постраждало 5 осіб. Серед них дві малолітні дівчинки 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка.
У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них двоє малолітніх хлопчиків 10 та 11 років.
На Фастівщині постраждало 11 осіб. Серед них двоє малолітніх дітей 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина. Двоє з них госпіталізовано.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у ніч проти неділі, 25 травня, російська армія атакувала українську столицю. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Міська влада повідомила про падіння уламків БПЛА в приміщення гуртожитку, руйнування приватних житлових будинків, бізнес-центру. Станом на 04:00 було підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років.