Ракетная атака на Киевскую область: 4 погибших, 31 ранен, среди них дети

Сегодня ночью, 25 мая, россияне атаковали столичный регион ракетами и БПЛА, есть повреждения в разных районах города и области. Количество пострадавших от атаки увеличилось до 31 человека, четверо - погибли. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Четыре человека погибли, еще 31 пострадал - указано в сообщении.

Как отмечается, в Белоцерковщине пострадали 5 человек. Среди них две малолетние девочки 10 и 13 лет с термическими ожогами, а также двое мужчин и женщина.

В Бучанском районе травмированы 14 человек. Среди них двое малолетних мальчиков 10 и 11 лет.

В Фастовщине пострадали 11 человек. Среди них двое малолетних детей 8 и 13 лет, а также 17-летняя девушка. Двое из них госпитализированы.

Напомним

Ранее УНН писал, что в ночь на воскресенье, 25 мая, российская армия атаковала украинскую столицу. В результате обстрела есть пострадавшие. Городские власти сообщили о падении обломков БПЛА в помещение общежития, разрушении частных жилых домов, бизнес-центра. По состоянию на 04:00 было подтверждено 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет.