Ракетна атака на Київ: відомо про загиблого та двох поранених - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У результаті влучання ракети у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого і двох поранених. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених", - написав Кличко.
Постраждалих госпіталізували медики, додав мер Києва.
Раніше
У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі Києва через падіння частини ракети є постраждалі.
Доповнення
Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначав зранку, що російські окупанти готувалися завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.
ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.