Ракетная атака на Киев: известно о погибшем и двух раненых - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В результате попадания ракеты в Голосеевском районе Киева известно об одном погибшем и двух раненых. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненых", - написал Кличко.
Пострадавших госпитализировали медики, добавил мэр Киева.
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В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе Киева из-за падения части ракеты есть пострадавшие.
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