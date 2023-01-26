Ракетная атака на Киев: известно о погибшем и двух раненых - Кличко

Цитата

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненых", - написал Кличко.

Пострадавших госпитализировали медики, добавил мэр Киева.

Ранее

В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе Киева из-за падения части ракеты есть пострадавшие.

Дополнение

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отмечал утром, что российские оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ВС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.