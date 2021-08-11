Радник держсекретаря США з енергобезпеки займеться "Північним потоком - 2"

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Пропускна здатність кожної — 27,5 млрд кубометрів на рік. Новий газопровід подвоїть потужність першого “Північного потоку”, маршрут якого в основному і повторить.

Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.

Російська сторона неодноразово заявляла, що нібито ніколи не використовувала енергоресурси як інструмент тиску.