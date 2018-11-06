У турне по регіонах "радикали" активно рекламуються за гроші - "Чесно"

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Осередки “Радикальної партії Ляшка” (РПЛ) ведуть активну політичну діяльність у регіонах, проте не звітують про свої видатки. Такого висновку дійшли аналітики громадського руху “Чесно”, передає УНН.

Активісти проаналізували звіти місцевих організацій партій (за 2016-2017 рр), представлених у Дніпропетровській області, і зауважили на тому, що партійні осередки “радикалів” не мають належної реєстрації.

“Згідно зі звітами, "Радикальна партія Олега Ляшка“ у 2016-2017 роках не мала жодної місцевої парторганізації, яка б у передбаченому законом порядку набула статусу юридичної особи. Але насправді місцеві осередки "радикалів" на Дніпропетровщині є, і вони вели політичну діяльність”, — повідомили в “Чесно”.

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При цьому, офіційних грошових внесків протягом останніх двох років до місцевих організацій “Радикальної партії” не надходило. Знову ж таки через те, що ці осередки не зареєстровані як юрособи, вказують у “Чесно”.

“Лише 2016 року до "центральної скарбниці" партії внесок у розмірі 14,5 тис. грн зробив мешканець м. Дніпра Сергій Пасхалов. "Радикальна партія" висунула його кандидатом у народні депутати у 27-му одномандатному виборчому окрузі у Дніпрі. 7 червня партія внесла за нього грошову заставу в розмірі 14,5 тис. грн, а 9 червня, наступного дня після реєстрації документів кандидата в ЦВК, директор ПП "Вертикаль" Пасхалов вніс на рахунок партії зазначену вище суму”, — дослідили у “Чесно”.

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Крім того, зазначається про те, що РПЛ активно сплачує за рекламні послуги як дніпровським, так і загальноукраїнським медіа. У 2017 році за транслювання відеоматеріалів лише на одному дніпровському телеканалі партія заплатила 190,8 тис. грн, зазначили в “Чесно”.

“Фактично за витратами "радикалів" на ЗМІ можна простежити маршрут лідерів партії регіонами України. Зазвичай такі поїздки супроводжуються купівлею часу в ефірах місцевих телеканалів і радіо та замовленням публікацій у друкованих та онлайн-ЗМІ. Найчастіше медійний супровід регіональних візитів оплачується держкоштами, а контент не має відповідного маркування "реклама", тож глядачі не знають, що переглядають рекламний продукт, а не редакційний матеріал. Сума видатків на медіа в межах однієї поїздки до обласного центру може сягати 70-80 тис. грн”, — йдеться у матеріалі “Чесно”.

Як писав УНН, РПЛ потрапила до ТОП-3 антирейтингу замовників “джинси” в онлайн-ЗМІ. 

Також нагадаємо, що “радикал” Сергій Рибалка купував собі зустрічі з американськами сенаторами за 30 тис. доларів. 

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