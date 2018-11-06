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В турне по регионам "радикалы" активно рекламируются за деньги - "Честно"

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Ячейки "Радикальной партии Ляшко" (РПЛ) ведут активную политическую деятельность в регионах, однако не отчитываются о своих расходах. К такому выводу пришли аналитики общественного движения "Честно", передает УНН.

Активисты проанализировали отчеты местных организаций партий (за 2016-2017 гг), представленных в Днепропетровской области, и отметили то, что партийные ячейки "радикалов" не имеют надлежащей регистрации.

"Согласно отчетам, "Радикальная партия Олега Ляшко" в 2016-2017 годах не имела ни одной местной парторганизации, которая в предусмотренном законом порядке получила статус юридического лица. Но на самом деле местные ячейки "радикалов" в Днепропетровской области есть, и они вели политическую деятельность", - сообщили в "Честно".

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При этом, официальные денежные взносы в течение последних двух лет в местные организаций "Радикальной партии" не поступали. Опять же из-за того, что эти ячейки не зарегистрированы как юрлица, указывают в "Честно".

"Только 2016 году в "центральную казну" партии взнос в размере 14,5 тыс. грн сделал житель г. Днепра Сергей Пасхалов. "Радикальная партия" выдвинула его кандидатом в народные депутаты в 27-м одномандатном избирательном округе в Днепре. 7 июня партия внесла за него денежный залог в размере 14,5 тыс. грн, а 9 июня, на следующий день после регистрации документов кандидата в ЦИК, директор ООО "Вертикаль" Пасхалов внес на счет партии указанную выше сумму", - исследовали в "Честно".

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Кроме того, отмечается о том, что РПЛ активно платит за рекламные услуги как днепровским, так и всеукраинским СМИ. В 2017 году за трансляции видеоматериалов только на одном днепровском телеканале партия заплатила 190,8 тыс. грн, отметили в "Честно".

"Фактически по расходам "радикалов" на СМИ можно проследить маршрут лидеров партии регионами Украины. Обычно такие поездки сопровождаются покупкой времени в эфирах местных телеканалов и радио и заказом публикаций в печатных и онлайн-СМИ. Чаще всего медийное сопровождение региональных визитов оплачивается госсредствами, а контент не имеет соответствующей маркировки "реклама", поэтому зрители не знают, что просматривают рекламный продукт, а не редакционный материал. Сумма расходов на медиа в пределах одной поездки в областной центр может достигать 70-80 тыс. грн", - говорится в материале "Честно".

Как писал УНН, РПЛ попала в ТОП-3 антирейтинга заказчиков "джинсы" в онлайн-СМИ.

Также напомним, что "радикал" Сергей Рыбалка покупал встречи с американскими сенаторами за 30 тыс. долларов.

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