Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Іл-76
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, щоб обговорити падіння російського літака Іл-76.
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання для обговорення падіння Іл-76, пише УНН з посиланням на The Telegraph.
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Як повідомляється, Радбез ООН збереться у четвер о 17:00 за місцевим часом (00:00 26 січня за Києвом).
Міністр закордонних справ рф сергій лавров перебуває в Нью-Йорку "для переговорів щодо Ізраїлю та України", зазначає видання.
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