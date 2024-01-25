Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ил-76

Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание для обсуждения падения Ил-76, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Как сообщается, Совбез ООН соберется в четверг в 17:00 по местному времени (00:00 26 января по Киеву).

Министр иностранных дел рф сергей лавров находится в Нью-Йорке "для переговоров по Израилю и Украине", отмечает издание.

Напомним

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