Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ил-76
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить падение российского самолета Ил-76.
Украина не увидела никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - Лубинец о якобы военнопленных на "Ил-76"
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока нет признаков того, что на борту разбитого российского самолета Ил-76 находилось большое количество людей.
Болгария хочет забрать у россии курорт на побережье Черного моря
В Болгарии депутаты из правящего большинства готовят закон, который позволит забрать российский туристический курорт "Камчия" и передать его под контроль государства.
Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв
Возле железнодорожного вокзала в оккупированном Бердянске прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование катастрофы самолета рф "Ил-76" в белгородской области.
Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин
россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ
Украинская организация Save Ukraine недавно завершила свою 15-ю спасательную миссию, успешно вернув изроссии и временно оккупированных территорий еще четырех детей, некоторые из которых не видели своих семей почти два года.
КНДР заявила, что провела испытания новой стратегической крылатой ракеты
Северная Корея провела испытания новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасал-3-31".
Лидер республиканцев в Сенате: мы в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что разногласия по вопросам иммиграции могут помешать утверждению всеобъемлющего пакета помощи Украине. Разногласия, возникшие после двухпартийных переговоров по иммиграции, могут привести к тому, что Конгресс будет рассматривать эти вопросы по отдельности.
Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить поддержку Украины, выразив недовольство нынешними запланированными взносами на 2024 год. Шольц заявил, что сейчас Германия мобилизует более половины известной европейской поддержки на оборону Украины.