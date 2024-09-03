Рада звернулась до країн G7 із закликом дозволити бити західною зброєю по російським військовим обʼєктам
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила звернення до країн G7 з проханням дозволити бити західною зброєю по російських військових об'єктах. Також закликає посилити санкції та прискорити надання Україні систем ППО.
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови із закликом до парламентів та урядів держав – членів Групи Семи дозволити бити західною зброєю по російським військовим обʼєктам, посилити санкції, прискорити процес надання Україні систем протиповітряної оборони тощо. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та проєкт постанови №11537.
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Рада звернулась до країн G7 з проханням дозволити бити західною зброєю по російським військовим обʼєктам. За – 317
В проєкті постанови вказується, що від імені українського народу Верховна Рада закликає:
- проявити єдність і рішучість у справі захисту цілей та принципів Статуту ООН та протидіяти злочинним діям російської федерації, що спрямовані на знищення України як держави, підрив глобальної архітектури безпеки та розкол міжнародної спільноти;
- протидіяти спробам держави-агресора "легітимізувати" вчинені нею зухвалі порушення цілей та принципів Статуту ООН, визнаючи право України на боротьбу проти збройної агресії до повного відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України;
- сприяти активній участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського (Української формули миру), що є єдиним реальним та ефективним інструментом відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України та зміцнення безпеки всього світу;
- консолідувати зусилля з надання Україні фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні її об’єктів енергетичної інфраструктури, а також гуманітарної допомоги з метою запобігання погіршенню гуманітарної ситуації на Європейському континенті, активізувати зусилля з надання Україні міжнародної військової допомоги, у тому числі скоротити строки надходження її в Україну, з метою підвищення ефективності боротьби з державою-агресором;
- максимально прискорити процес надання Україні систем протиповітряної оборони з метою стримування російського терору;
- зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва для ударів по всіх законних військових цілях на території російської федерації, з яких атакують українських військових, цивільне населення та критичну інфраструктуру;
- посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск, зокрема ввести вторинні санкції, на російську федерацію та її посадових осіб, включаючи найвище керівництво держави;
- розглянути можливість створення правових засад для використання Україною заморожених активів російської федерації з метою відшкодування завданих Україні та її громадянам збитків;
- сприяти відновленню справедливості для України та притягненню до відповідальності військово-політичного керівництва російської федерації за воєнні злочини, а також компенсації постраждалим від таких протиправних дій;
- забезпечити подальшу підтримку державами – членами Європейського Союзу України у переговорному процесі щодо вступу в Європейський Союз, а також обмін досвідом із впровадження реформ та адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу;
- активізувати зусилля задля формування серед держав – членів НАТО консенсусу щодо ухвалення на наступному саміті НАТО у 2025 році рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу.
"Верховна Рада України залишається непохитною у своїй відданості захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжить докладати всіх зусиль для захисту громадян України", - йдеться в постанові.
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