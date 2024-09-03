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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада обратилась к странам G7 с призывом разрешить бить западным оружием по российским военным объектам

Рада обратилась к странам G7 с призывом разрешить бить западным оружием по российским военным объектам

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 10:29  •  15881 просмотра

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Верховная Рада приняла обращение к странам G7 с просьбой разрешить бить западным оружием по российским военным объектам. Также призывает усилить санкции и ускорить предоставление Украине систем ПВО.

Верховная Рада приняла проект постановления с призывом к парламентам и правительствам государств - членов Группы Семи разрешить бить западным оружием по российским военным объектам, усилить санкции, ускорить процесс предоставления Украине систем противовоздушной обороны и тому подобное. Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и проект постановления №11537.

Детали

Рада обратилась к странам G7 с просьбой разрешить бить западным оружием по российским военным объектам. За - 317

- сообщил Гончаренко.

В проекте постановления указывается, что от имени украинского народа Верховная Рада призывает:

  • проявить единство и решимость в деле защиты целей и принципов Устава ООН и противодействовать преступным действиям российской федерации, направленным на уничтожение Украины как государства, подрыв глобальной архитектуры безопасности и раскол международного сообщества;
  • противодействовать попыткам государства-агрессора «легитимизировать» совершенные им дерзкие нарушения целей и принципов Устава ООН, признавая право Украины на борьбу против вооруженной агрессии до полного восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы Украины;
  • способствовать активному участию государств - членов Организации Объединенных Наций в реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского (Украинской формулы мира), что является единственным реальным и эффективным инструментом восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины и укрепления безопасности всего мира;
  • консолидировать усилия по предоставлению Украине финансово-экономической помощи, в частности в восстановлении ее объектов энергетической инфраструктуры, а также гуманитарной помощи с целью предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации на Европейском континенте, активизировать усилия по предоставлению Украине международной военной помощи, в том числе сократить сроки поступления ее в Украину, с целью повышения эффективности борьбы с государством-агрессором;
  • максимально ускорить процесс предоставления Украине систем противовоздушной обороны с целью сдерживания российского террора;
  • снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства для ударов по всем законным военным целям на территории российской федерации, из которых атакуют украинских военных, гражданское население и критическую инфраструктуру;
  • усилить политико-дипломатическое и санкционное давление, в частности ввести вторичные санкции, на российскую федерацию и ее должностных лиц, включая высшее руководство государства;
  • рассмотреть возможность создания правовых основ для использования Украиной замороженных активов российской федерации с целью возмещения нанесенного Украине и ее гражданам ущерба;
  • способствовать восстановлению справедливости для Украины и привлечению к ответственности военно-политического руководства Российской Федерации за военные преступления, а также компенсации пострадавшим от таких противоправных действий;
  • обеспечить дальнейшую поддержку государствами - членами Европейского Союза Украины в переговорном процессе по вступлению в Европейский Союз, а также обмен опытом по внедрению реформ и адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза;
  • активизировать усилия для формирования среди государств - членов НАТО консенсуса относительно принятия на следующем саммите НАТО в 2025 году решения пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

"Верховная Рада Украины остается непоколебимой в своей преданности защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжит прилагать все усилия для защиты граждан Украины", - говорится в постановлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам рф, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Великобритании, Франции и Германии.

Президент Чехії підтримує удари України по цілях у Росії29 августа 2024, 19:35 • 77879 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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