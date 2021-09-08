Рада сьогодні провела два засідання: фоторепортаж від УНН

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На пленарному засіданні Рада легалізувала віртуальні активи та встановила одночасний перехід права на землю та нерухомість.

Також Рада прийняла за основу законопроекти щодо стимулювання гідротехнічної меліорації земель, та законопроект про захист інвесторів житлової нерухомості.



Парламент також підтримав проект постанови про звернення до міжнародного співтовариства щодо виборів у Держдуму РФ в окупованому Криму і ОРДЛО.



На позачерговому засіданні було провалено голосування за звернення до Конгресу щодо статусу України як основного союзника США поза НАТО.