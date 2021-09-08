Рада сьогодні провела два засідання: фоторепортаж від УНН

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17 березня, 19:38 • 88272 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112683 перегляди

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17 березня, 12:39 • 150338 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160642 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178042 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159275 перегляди

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховна Рада України провела сьогодні два засідання, на яких ухвалила низку важливих законопроектів. УНН публікує фоторепортаж засідань.

Деталі

На пленарному засіданні Рада легалізувала віртуальні активи та встановила одночасний перехід права на землю та нерухомість.

Також Рада прийняла за основу законопроекти щодо стимулювання гідротехнічної меліорації земель, та законопроект про захист інвесторів житлової нерухомості.

Парламент також підтримав проект постанови про звернення до міжнародного співтовариства щодо виборів у Держдуму РФ в окупованому Криму і ОРДЛО.

На позачерговому засіданні було провалено голосування за звернення до Конгресу щодо статусу України як основного союзника США поза НАТО.

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