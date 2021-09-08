Рада легалізувала віртуальні активи

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом передбачено комплексне регулювання відносин, що виникають щодо створення, випуску в обіг та обігу віртуальних активів, зокрема, укладення й виконання правочинів з ними.

Законопроект також забезпечує комплексне законодавче врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами.

“Реалізація запропонованих положень законопроекту сприятиме забезпеченню відкритості та прозорості умов угод, які укладаються на ринку віртуальних активів, та запобіганню зловживанням на цьому ринку з боку недобросовісних учасників. Крім того, закон сприятиме розбудові інфраструктури ринку віртуальних активів, забезпеченню його відкритості та ефективності”, - йдеться у пояснювальній записці.

Коментар урядовця

Як зазначив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки.

"Але завдяки закону це врегулюється. Будуть створені вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном. Бюджету отримувати податки, а підприємцям відчувати себе захищеними. Всього кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур. Україна буде однією з них", - написав Федоров у Telegram-каналі.

Нагадаємо

5 січня Міністерство цифрової трансформації України та Stellar Development Foundation підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, у межах якого працюватимуть над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні.