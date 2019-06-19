Рада повернулась до розгляду поправок до Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Народні депутати України повернулись після перерви до розгляду поправок до проекту Виборчого кодексу, розпочавши з 651-ї поправки. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Вона нагадала, що до перерви нардепи зупинилися на 651-й поправці і з неї продовжать розгляд законопроекту щодо Виборчого кодексу.
Нагадаємо, 19 червня нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу з 467-ї поправки.
Раніше у Верховній Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу.
Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня 2019 року, перед позачерговими виборами до парламенту.