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Рада вернулась к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс

Киев • УНН

 • 9833 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты Украины вернулись после перерыва к рассмотрению поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 651-й поправки. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Рада вернулась к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс

Она напомнила, что до перерыва нардепы остановились на 651-й поправке и с нее продолжат рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе.

Напомним, 19 июня нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467-й поправки.

Ранее в Верховной Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.

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