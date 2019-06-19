Рада вернулась к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты Украины вернулись после перерыва к рассмотрению поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 651-й поправки. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Она напомнила, что до перерыва нардепы остановились на 651-й поправке и с нее продолжат рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе.
Напомним, 19 июня нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467-й поправки.
Ранее в Верховной Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.
Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.