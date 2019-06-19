Рада вернулась к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс

Она напомнила, что до перерыва нардепы остановились на 651-й поправке и с нее продолжат рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе.

Напомним, 19 июня нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467-й поправки.

Ранее в Верховной Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.