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Рада планує проголосувати за звільнення міністрів у середу, а призначити нових у четвер - Гончаренко

Рада планує проголосувати за звільнення міністрів у середу, а призначити нових у четвер - Гончаренко

Київ • УНН

 • 18204 перегляди

Верховна Рада розгляне звільнення міністрів стратегічних галузей, юстиції та екології 4 вересня. Призначення нових міністрів заплановано на 5 вересня, але кандидатури ще не відомі.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада планує у середу, 4 вересня, розглянути питання звільнення міністрів з питань стратегічних галузей промисловості, юстиції та захисту довкілля та природних ресурсів. Призначити ж нових на їх місця планується у четвер, 5 вересня, передає УНН.

Деталі

Звільнення (міністрів - ред.) буде завтра голосуватися в Раді. Призначення післязавтра. Смішно те, що ніхто не знає, а кого будуть призначати. Визначати будуть хто буде міністром - завтра

- написав Гончаренко.

Доповнення

Сьогодні Верховна Рада мала розглянути питання звільнення кількох міністрів, але цього не сталося. За даними джерел УНН, планувалося розглянути питання звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.

Ввечері у Верховну Раду надійшли заяви про відставку трьох міністрів. Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюську та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Стрільця.

Також стало відомо, що заступник голови ОП Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. На його місце ймовірно призначать міністра Олександра Камишіна, причиною звільнення називають розбіжності з міжнародними партнерами.

Павло Башинський

Павло Башинський

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