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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует проголосовать за увольнение министров в среду, а назначить новых в четверг - Гончаренко

Рада планирует проголосовать за увольнение министров в среду, а назначить новых в четверг - Гончаренко

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 15:55  •  4751 просмотра

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Верховная Рада рассмотрит увольнение министров стратегических отраслей, юстиции и экологии 4 сентября. Назначение новых министров запланировано на 5 сентября, но кандидатуры еще не известны.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада планирует в среду, 4 сентября, рассмотреть вопрос увольнения министров по вопросам стратегических отраслей промышленности, юстиции и защиты окружающей среды и природных ресурсов. Назначить же новых на их места планируется в четверг, 5 сентября, передает УНН.

Детали

Увольнение (министров - ред.) будет завтра голосоваться в Раде. Назначение послезавтра. Смешно то, что никто не знает, а кого будут назначать. Определять будут кто будет министром - завтра

- написал Гончаренко.

Дополнение

Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров, но этого не произошло. По данным источников УНН, планировалось рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Германа Галущенко.

Вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке трех министров. Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, министре юстиции Украины Денисе Малюське и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Стрельце.

Также стало известно, что заместитель главы ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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