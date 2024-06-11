Рада Безпеки ООН підтримала резолюцію США про постійне припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію про постійне припинення вогню і звільнення заручників в секторі Гази, при цьому 14 членів проголосували "за" і один утримався.
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо пропозиції США про постійне припинення вогню та звільнення заручників у Газі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У понеділок Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка підтримує пропозицію Сполучених Штатів про постійне припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази.
За інформацією, дану резолюцію підтримали 14 членів Ради, жоден не виступив проти, а лише один член утримався від голосування.
Додатково у своїй заяві Рада безпеки зазначила, що вітає нову пропозицію про припинення вогню, та закликає обидві сторони, а саме Ізраїль та ХАМАС, повністю виконати умови пропозиції без затримок.
росія та Китай сперечаються зі США через резолюцію ООН щодо плану припинення вогню в секторі Газа - Reuters07.06.24, 16:57 • 19797 переглядiв