Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по предложению США о постоянном прекращении огня и освобождении заложников в Газе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая поддерживает предложение Соединенных Штатов о постоянном прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

По информации, данную резолюцию поддержали 14 членов Совета, ни один не выступил против, а лишь один член воздержался от голосования.

Дополнительно в своем заявлении Совет Безопасности отметил, что приветствует новое предложение о прекращении огня, и призывает обе стороны, а именно Израиль и ХАМАС, полностью выполнить условия предложения без задержек.

россия и Китай спорят с США из-за резолюции ООН по плану прекращения огня в секторе Газа - Reuters