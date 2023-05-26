Qatargate: підозрювана у хабарництві депутатка Європарламенту Єва Кайлі може зняти електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Федеральна прокуратура Бельгії повідомила, що головна підозрювана в хабарництві в рамках так званого розслідування Qatargate Єва Кайлі може більше не носити електронний трекер. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Колишній віце-президент парламенту Єва Кайлі перебувала під домашнім арештом після її звільнення з в'язниці минулого місяця, поки тривало розслідування справи. У заяві прокуратури Бельгії тоді зазначали, що розслідування "більше не вимагає її затримання".
Наразі, Єві Кайлі дозволили зняти електронний браслет, який вона мала носити, перебуваючи під домашнім арештом.
Контекст
Кайлі, 44-річна колишній віце-президент парламенту, стала публічною особою корупційного скандалу, який вразив політику ЄС.
Перед переведенням на домашній арешт, вона провела чотири місяці під вартою і була останньою з головних підозрюваних, які залишилися у в'язниці, доки триває бельгійське розслідування. Її партнер, помічник парламентаря Франческо Джорджі, також було звинувачено та звільнено.
Двоє інших, бельгійський депутат Європарламенту Марк Тарабелла та колишній італійський депутат П'єр Антоніо Панцері, були також були звільнені з в'язниці, одягнувши електронні браслети стеження.
Розслідування зосереджено на спробах Катару та Марокко купити вплив у парламенті, обраній асамблеєю Європейського Союзу, зокрема у спробі пом'якшити критику щодо трудових прав Катару перед чемпіонатом світу 2022 року. Обидві країни заперечують будь-яку причетність до правопорушень, як і Кайлі та Тарабелла.
Панцері через свого адвоката оголосив, що уклав угоду зі слідством про визнання провини і зізнався у ролі в організації корупційних платежів мережі політичних діячів.