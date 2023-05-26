Qatargate: подозреваемая во взяточничестве депутат Европарламента Ева Кайли может снять электронный браслет

Детали

Бывший вице-президент парламента Ева Кайли находилась под домашним арестом после ее освобождения из тюрьмы в прошлом месяце, пока продолжалось расследование дела. В заявлении прокуратуры Бельгии тогда отмечали, что расследование "больше не требует ее задержания".

На данный момент, Еве Кайли разрешили снять электронный браслет, который она должна была носить, находясь под домашним арестом.

Контекст

Кайли, 44-летняя бывший вице-президент парламента, стала публичным лицом коррупционного скандала, который потряс политику ЕС.

Перед переводом на домашний арест, она провела четыре месяца под стражей и была последней из главных подозреваемых, оставшихся в тюрьме, пока продолжается бельгийское расследование. Ее партнер, помощник парламентария Франческо Джорджи, также был обвинен и освобожден.

Двое других, бельгийский депутат Европарламента Марк Тарабелла и бывший итальянский депутат Пьер Антонио Панцери, были также были освобождены из тюрьмы, надев электронные браслеты слежения.

Расследование сосредоточено на попытках Катара и Марокко купить влияние в парламенте, избранном ассамблеей Европейского союза, в частности, в попытке смягчить критику в отношении трудовых прав Катара перед чемпионатом мира 2022 года. Обе страны отрицают любую причастность к правонарушениям, как и Кайли и Тарабелла.

Панцери через своего адвоката объявил, что заключил сделку со следствием о признании вины и признался в роли в организации коррупционных платежей сети политических деятелей.