Пишаємось командою, яка представляє Україну на Паралімпіаді: Зеленський відзначив здобуття 17 нагород вітчизняними спортсменами
Київ • УНН
Президент України подякував паралімпійцям за здобуття 17 нагород за два дні змагань у Парижі. Українська команда виборола 8 золотих, 6 срібних і 3 бронзові медалі.
Президент Зеленський подякував українським спортсменам, які за два дні Паралімпіади в Парижі здобули 17 нагород: 8 золотих, 6 срібних і 3 бронзових. Пише УНН із посиланням на офіційний канал Президента України.
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Пишаємось кожним і кожною, хто представляє нашу державу на Паралімпійських іграх.
За два дні Паралімпіади в Парижі наша команда здобула 17 нагород. Це 8 золотих медалей, 6 срібних і 3 бронзові нагороди.
Кожного разу, коли наші спортсмени стають на п’єдестал пошани, це гордість для всієї України. Дякую за вашу силу та неймовірну волю до перемоги!
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