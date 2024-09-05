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Пишаємось командою, яка представляє Україну на Паралімпіаді: Зеленський відзначив здобуття 17 нагород вітчизняними спортсменами

Пишаємось командою, яка представляє Україну на Паралімпіаді: Зеленський відзначив здобуття 17 нагород вітчизняними спортсменами

Київ • УНН

 • 20861 перегляди

Президент України подякував паралімпійцям за здобуття 17 нагород за два дні змагань у Парижі. Українська команда виборола 8 золотих, 6 срібних і 3 бронзові медалі.

Президент Зеленський подякував українським спортсменам, які за два дні Паралімпіади в Парижі здобули 17 нагород: 8 золотих, 6 срібних і 3 бронзових. Пише УНН із посиланням на офіційний канал Президента України.

Деталі

Пишаємось кожним і кожною, хто представляє нашу державу на Паралімпійських іграх.

– ідеться у дописі.
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За два дні Паралімпіади в Парижі наша команда здобула 17 нагород. Це 8 золотих медалей, 6 срібних і 3 бронзові нагороди.

Кожного разу, коли наші спортсмени стають на п’єдестал пошани, це гордість для всієї України. Дякую за вашу силу та неймовірну волю до перемоги!

– написав Зеленський.

Нагадаємо

Паралімпіада-2024: українці завоювали "золото" та "бронзу" в штовханні ядра.

Україна здобула 7 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі за один день.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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