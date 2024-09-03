Паралімпіада-2024: українці завоювали "золото" та "бронзу" в штовханні ядра
Київ • УНН
Олександр Яровий зі світовим рекордом виборов золото, а Максим Коваль - бронзу в штовханні ядра на Паралімпіаді в Парижі. В України вже 8 золотих медалей і 7 подвійних подіумів на Іграх.
Українці продовжують виборювати медалі на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Ще дві нагороди скарбнички поклали легкоатлети Олександр Яровий та Максим Коваль, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
Спортсмени піднялися на п'єдестал пошани за підсумками змагань у штовханні ядра (клас F20).
Олександр Яровий зі світовим рекордом виборов "золото", а Максим Коваль – "бронзу".
За даними відомства, в України вже вісім золотих медалей на Паралімпіаді-2024 і сім подвійних подіумів.
Юлія Шуляр здобула золото на Паралімпіаді-2024 у бігу на 400 метрів03.09.24, 20:45 • 154514 переглядiв