Паралимпиада-2024: украинцы завоевали "золото" и "бронзу" в толкании ядра
Киев • УНН
Александр Яровой с мировым рекордом завоевал золото, а Максим Коваль - бронзу в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже. У Украины уже 8 золотых медалей и 7 двойных подиумов на Играх.
Украинцы продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Еще две награды в копилку положили легкоатлеты Александр Яровой и Максим Коваль, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Спортсмены поднялись на пьедестал почета по итогам соревнований в толкании ядра (класс F20).
Александр Яровой с мировым рекордом завоевал «золото», а Максим Коваль - «бронзу».
По данным ведомства, у Украины уже восемь золотых медалей на Паралимпиаде-2024 и семь двойных подиумов.
Юлія Шуляр здобула золото на Паралімпіаді-2024 у бігу на 400 метрів3 сентября 2024, 17:45 • 55550 просмотров