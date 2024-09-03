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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Паралимпиада-2024: украинцы завоевали "золото" и "бронзу" в толкании ядра

Паралимпиада-2024: украинцы завоевали "золото" и "бронзу" в толкании ядра

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 18:55  •  862 просмотра

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Александр Яровой с мировым рекордом завоевал золото, а Максим Коваль - бронзу в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже. У Украины уже 8 золотых медалей и 7 двойных подиумов на Играх.

Украинцы продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Еще две награды в копилку положили легкоатлеты Александр Яровой и Максим Коваль, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Спортсмены поднялись на пьедестал почета по итогам соревнований в толкании ядра (класс F20).

Александр Яровой с мировым рекордом завоевал «золото», а Максим Коваль - «бронзу».

По данным ведомства, у Украины уже восемь золотых медалей на Паралимпиаде-2024 и семь двойных подиумов.

Юлія Шуляр здобула золото на Паралімпіаді-2024 у бігу на 400 метрів3 сентября 2024, 17:45 • 55550 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
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Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

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