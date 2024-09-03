Паралимпиада-2024: украинцы завоевали "золото" и "бронзу" в толкании ядра

Украинцы продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Еще две награды в копилку положили легкоатлеты Александр Яровой и Максим Коваль, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Спортсмены поднялись на пьедестал почета по итогам соревнований в толкании ядра (класс F20).

Александр Яровой с мировым рекордом завоевал «золото», а Максим Коваль - «бронзу».

По данным ведомства, у Украины уже восемь золотых медалей на Паралимпиаде-2024 и семь двойных подиумов.

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