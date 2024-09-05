Гордимся командой, которая представляет Украину на Паралимпиаде: Зеленский отметил получение 17 наград отечественными спортсменами
Киев • УНН
Президент Украины поблагодарил паралимпийцев за получение 17 наград за два дня соревнований в Париже. Украинская команда завоевала 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.
Президент Зеленский поблагодарил украинских спортсменов, которые за два дня Паралимпиады в Париже получили 17 наград: 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. Пишет УНН со ссылкой на официальный канал Президента Украины.
Детали
Гордимся каждым и каждой, кто представляет наше государство на Паралимпийских играх.
За два дня Паралимпиады в Париже наша команда завоевала 17 наград. Это 8 золотых медалей, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.
Каждый раз, когда наши спортсмены становятся на пьедестал почета, это гордость для всей Украины. Спасибо за вашу силу и невероятную волю к победе!
Напомним,
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