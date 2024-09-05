Гордимся командой, которая представляет Украину на Паралимпиаде: Зеленский отметил получение 17 наград отечественными спортсменами

Президент Зеленский поблагодарил украинских спортсменов, которые за два дня Паралимпиады в Париже получили 17 наград: 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. Пишет УНН со ссылкой на официальный канал Президента Украины.

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Гордимся каждым и каждой, кто представляет наше государство на Паралимпийских играх. - говорится в заметке.

За два дня Паралимпиады в Париже наша команда завоевала 17 наград. Это 8 золотых медалей, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.

Каждый раз, когда наши спортсмены становятся на пьедестал почета, это гордость для всей Украины. Спасибо за вашу силу и невероятную волю к победе! - написал Зеленский.

Напомним,

Паралимпиада-2024: украинцы завоевали «золото» и «бронзу» в толкании ядра.

Украина завоевала 7 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже за один день.