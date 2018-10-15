Пєсков розповів, що Путін обговорював на Раді безпеки щодо України

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53066 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 98087 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137271 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114379 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106799 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112954 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137393 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74999 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83466 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175619 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
79 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

24 березня, 12:17 • 25484 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 40081 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32452 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24669 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30273 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137262 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137390 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175619 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514970 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4028 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 23670 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24669 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32452 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58637 перегляди
Актуальне
Пєсков розповів, що Путін обговорював на Раді безпеки щодо України

Пєсков розповів, що Путін обговорював на Раді безпеки щодо України

Київ • УНН

 • 11278 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін і члени Ради безпеки на зустрічі в п'ятницю, 12 жовтня, обговорювали ситуацію з РПЦ в Україні, а не надання автокефалії церкви України. Як повідомляє ТАСС, про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає УНН.

"Відбувся обмін думками. Ви знаєте, що є Російська православна церква в Україні і, звичайно, рішення, які обговорювалися в Стамбулі у Вселенському патріархаті, так чи інакше здатні вплинути на життя РПЦ в Україні. Ця тема якраз і обговорювалася", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, про яку саме церкву йдеться - російську православну або українську православну, представник Кремля заявив, що мова йшла саме про РПЦ.

"Ми говоримо про ту церкви, яка відноситься до Московського патріархату, ми не говоримо про ту церкви, яку в Московському патріархаті вважають розкольницькою", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить Священний синод Російської православної церкви. Україну представляють голова УПЦ МП митрополит Онуфрій, а також митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос української церкви - Win-win стратегія для всього регіону

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

Нагадаємо, прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату взяли два важливих для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (про зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний і безповоротний: експерт пояснив тонкощі отримання автокефалії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26