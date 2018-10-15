Пєсков розповів, що Путін обговорював на Раді безпеки щодо України

"Відбувся обмін думками. Ви знаєте, що є Російська православна церква в Україні і, звичайно, рішення, які обговорювалися в Стамбулі у Вселенському патріархаті, так чи інакше здатні вплинути на життя РПЦ в Україні. Ця тема якраз і обговорювалася", - сказав Пєсков.



Відповідаючи на уточнююче питання про те, про яку саме церкву йдеться - російську православну або українську православну, представник Кремля заявив, що мова йшла саме про РПЦ.



"Ми говоримо про ту церкви, яка відноситься до Московського патріархату, ми не говоримо про ту церкви, яку в Московському патріархаті вважають розкольницькою", - зазначив Пєсков.



Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить Священний синод Російської православної церкви. Україну представляють голова УПЦ МП митрополит Онуфрій, а також митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.



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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.



Нагадаємо, прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату взяли два важливих для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (про зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.



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