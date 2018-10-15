Украина на мероприятии РПЦ в Минске представляют митрополиты Онуфрий и Лука

Священный синод - один из высших органов церковного управления. Он состоит из председателя, патриарха Московского, девяти постоянных и пяти временных членов - епархиальных архиереев. Постоянными членами являются: за кафедрой - митрополиты Киевский и всея Украины, Санкт-Петербургский и Ладожский, Крутицкий и Коломенский, Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси, Кишиневский и всея Молдовы, Астанайский и Казахстанский, глава Митрополичьего округа в Казахстане, Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, по должности - председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской патриархии.

Перед заседанием Синода патриарха Кирилла принял президент Беларуси Александр Лукашенко, по сообщениям его пресс-службы понятно, что они среди прочего говорили об автокефалии украинской церкви.



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"К сожалению, наша церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Временами наших неправильных поступков. Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия самые опасные. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии", - сказал Лукашенко.

"Это будет очень важная встреча, во время которой будут приняты определенные решения по ситуации в Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет силы для преодоления кризиса и сохранения ее единства", - отметил российский патриарх 13 октября в Минске перед заседанием Синода.

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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года.



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