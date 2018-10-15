Україну на заході РПЦ в Мінську представляють митрополити Онуфрій та Лука

Священний синод – один із найвищих органів церковного управління. Він складається з голови, патріарха Московського, дев’яти постійних і п’яти тимчасових членів – єпархіальних архієреїв. Постійними членами є: за кафедрою – митрополити Київський і всієї України, Санкт-Петербурзький і Ладозький, Крутицький і Коломенський, Мінський і Заславський, патріарший екзарх усієї Білорусі, Кишинівський і всієї Молдови, Астанайський і Казахстанський, глава Митрополичого округу в Казахстані, Ташкентський і Узбекистанський, глава Середньоазіатського митрополичого округу, за посадою -- голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків і керуючий справами Московської патріархії.

Перед засіданням синоду патріарха Кирила прийняв президент Білорусі Олександр Лукашенко, з повідомлень його прес-служби зрозуміло, що вони серед іншого говорили про автокефалію української церкви.



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"На жаль, наша церква дуже часто в історії ставала заручницею міждержавних відносин. Часом наших неправильних вчинків. Ви повинні знати нашу непохитну державницьку позицію, що розкол – це завжди погано. І це погані наслідки. Наслідки найнебезпечніші. Тому ми дуже болісно ставимося до того, що відбувається сьогодні в православ'ї", – сказав Лукашенко.

"Це буде дуже важлива зустріч, під час якої будуть ухвалені певні рішення стосовно ситуації в Україні. Я сподіваюсь, що православна церква знайде сили для подолання кризи та збереження її єдності", – вказав російський патріарх 13 жовтня в Мінську перед засіданням Синоду.

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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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