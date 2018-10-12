В УПЦ КП повідомили, де може відбутись Об’єднавчий собор

"Найбільш логічним місцем, де може відбутися Об'єднавчий собор, є Собор святої Софії у Києві як головна історична митрополича предстоятельська кафедра для Київської Церкви. А коли – це залежатиме від нас. Ми все будемо робити для того, щоб це відбулося якнайшвидше, і хотілося би, щоб вже до наступного засідання Священного Синоду і Константинопольського Патріархату, яке відбуватиметься у другій половині листопада, ми вже могли прийти з добрими плодами нашої домашньої праці", – розповів Зоря.

За його словами, всі ті ієрархи УПЦ Московського Патріархату, які підписали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія, мають взяти участь у соборі.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.