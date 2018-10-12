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7 марта, 19:45 • 164763 просмотра

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В УПЦ КП сообщили, где может состояться Объединительный собор

В УПЦ КП сообщили, где может состояться Объединительный собор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Объединительный собор, на котором будут избирать предстоятеля Единой поместной украинской церкви, может произойти в Соборе Святой Софии в Киеве. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря, передает УНН.

"Наиболее логичным местом, где может пройти Объединительный собор, является Собор святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы", - рассказал Заря.

По его словам, все те иерархи УПЦ Московского Патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

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