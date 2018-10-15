Песков рассказал, что Путин обсуждал на Совбезе по Украине

"Состоялся обмен мнениями. Вы знаете, что есть Русская православная церковь в Украине и, конечно, решения, которые обсуждались в Стамбуле во Вселенском патриархате, так или иначе способны оказать влияние на жизнь РПЦ в Украине. Эта тема как раз и обсуждалась", - сказал Песков.



Отвечая на уточняющий вопрос о том, о какой именно церкви идет речь - русской православной или украинской православной, представитель Кремля заявил, что речь шла именно об РПЦ.



"Мы говорим о той церкви, которая относится к Московскому патриархату, мы не говорим о той церкви, которую в Московском патриархате считают раскольнической", - отметил Песков.



Напомним, сегодня в Минске проходит Священный синод Русской православной церкви. Украину представляют глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, а также митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.



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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.



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