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Путін закликав Київ сісти за стіл переговорів із бойовиками

Путін закликав Київ сісти за стіл переговорів із бойовиками

Київ • УНН

 • 30981 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін вважає, що все, що потрібно зробити Києву, – це сісти за стіл переговорів із бойовиками для зниження напруженості навколо України. Про це Путін заявив після переговорів із президентом Білорусії Олександром Лукашенком, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Деталі

"Констатували з президентом Білорусії, що запорука відновлення громадянського світу в Україні та зняття напруженості навколо цієї країни, є виконання Мінських домовленостей. Все, що потрібно зробити Києву, - це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу та погодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення цього конфлікту", - сказав Путін.

"Чим раніше це станеться, тим краще", - додав він.

Путін також зазначив, що зараз фіксують загострення ситуації на Донеччині.

Лукашенко під час спільної пресконференції із Путіним прокоментував загострення на Донбасі.

"Там люди вже готові тікати звідти і, можливо, вже тікають, це ненормально", - сказав Лукашенко.

Доповнення

Бойовики "ДНР" оголосили про початок масової евакуації населення до Росії.

Контекст

Вранці 17 лютого ситуація на Донеччині загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі. Сьогодні обстріл триває.

У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вчорашні події на Донбасі — зухвала провокація, спрямована на те, щоб спровокувати Україну на відповідь.

Крім того, в ООС прокоментували звинувачення бойовиків щодо обстрілу населених пунктів на Донбасі, які відбулися 17 лютого. Українська армія неухильно дотримується Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

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