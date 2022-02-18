Путін закликав Київ сісти за стіл переговорів із бойовиками

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін вважає, що все, що потрібно зробити Києву, – це сісти за стіл переговорів із бойовиками для зниження напруженості навколо України. Про це Путін заявив після переговорів із президентом Білорусії Олександром Лукашенком, передає УНН із посиланням на ТАСС.