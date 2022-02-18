Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с боевиками

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с боевиками для снижения напряженности вокруг Украины. Об этом Путин заявил после переговоров с президентом Белоруси Александром Лукашенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.