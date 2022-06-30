путін цинічно прокоментував обстріл росією Кременчука: "Нема там ніякого теракту"

Цитата

"Немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє. Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну ховають техніку особливо західну у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують. По жодним цивільним об'єктам російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, де знаходиться і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей", - сказав путін.

Доповнення

У міноборони рф повторюють рашистські наративи, що пожежа в торговому центрі, який при цьому, нібито, не працював, "відбулася через детонацію боєприпасів, що зберігалися поруч на заводі".

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетного удару по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, із аеродрому Курської області.

Відомо про понад 20 загиблих.

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