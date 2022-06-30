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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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путін цинічно прокоментував обстріл росією Кременчука: "Нема там ніякого теракту"

путін цинічно прокоментував обстріл росією Кременчука: "Нема там ніякого теракту"

Київ • УНН

 • 169125 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Російський диктатор володимир путін заявив, що не вважає терактом влучення ракети рф в ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих. Він додав, російська армія не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня "високоточна зброя" досягає цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє. Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну ховають техніку особливо західну у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують. По жодним цивільним об'єктам російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, де знаходиться і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей", - сказав путін.

Доповнення 

У міноборони рф повторюють рашистські наративи, що пожежа в торговому центрі, який при цьому, нібито, не працював, "відбулася через детонацію боєприпасів, що зберігалися поруч на заводі".

Нагадаємо 

Російські окупанти завдали ракетного удару по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, із аеродрому Курської області.

Відомо про понад 20 загиблих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожий удар по ТЦ в Кременчуці: з'явилося відео з моментом попадання російської ракети

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