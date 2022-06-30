путин цинично прокомментировал обстрел россией Кременчуга: "Нет там никакого теракта"

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"Нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, из беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику в целом в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет. Как правило, это делается в результате разведанных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, упорядочивают. Никаким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, где находится и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей", - сказал путин.

Дополнение

В минобороны рф повторяют рашистские нарративы, что пожар в торговом центре, который при этом, якобы, не работал, "произошел из-за детонации хранившихся рядом на заводе боеприпасов".

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома Курской области.

Известно более 20 погибших.

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