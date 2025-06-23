путін продовжує жорстокі атаки по Україні, щоб виставити США слабкими - Сибіга

Поки владімір путін говорить про удари на Близькому Сході, росія відкидає мирні зусилля США в Європі і продовжує вбивства в Україні. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х, пише УНН.

путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб змусити Америку виглядати слабкою - заявив міністр.

Він зазначив, що українці пережили ще одну ніч російського терору. "Сотні ракет та безпілотників. Київ під потужними ударами. Постраждали житлові квартали. Станом на зараз, щонайменше 6 загиблих і багато поранених", - написав він.

Глава МЗС зазначив, що єдиний спосіб покласти край російському терору - це сила.

Ми потребуємо нових і жорстких санкційних ударів по російській економіці та нафтовим доходам, а також вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії вести війну. Нам потрібні додаткові оборонні можливості для України, особливо засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інвестиції в українське оборонне виробництво - написав Сибіга.

Міністр нагадав, що цей тиждень – "тиждень важливих самітів". "І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив він.

Нагадаємо

Атака рф на Київ, 23 червня, призвела до загибелі шістьох людей, серед яких подружжя, та поранення 25 осіб, включаючи 4 дитини та 15-річну дівчину. Рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на 19 пошкоджених локаціях міста.