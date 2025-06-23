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Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
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путін продовжує жорстокі атаки по Україні, щоб виставити США слабкими - Сибіга

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що путін свідомо атакує Україну, щоб показати слабкість США. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

путін продовжує жорстокі атаки по Україні, щоб виставити США слабкими - Сибіга

Поки владімір путін говорить про удари на Близькому Сході, росія відкидає мирні зусилля США в Європі і продовжує вбивства в Україні. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х, пише УНН.

путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб змусити Америку виглядати слабкою

- заявив міністр.

Він зазначив, що українці пережили ще одну ніч російського терору. "Сотні ракет та безпілотників. Київ під потужними ударами. Постраждали житлові квартали. Станом на зараз, щонайменше 6 загиблих і багато поранених", - написав він.

Глава МЗС зазначив, що єдиний спосіб покласти край російському терору - це сила.

Ми потребуємо нових і жорстких санкційних ударів по російській економіці та нафтовим доходам, а також вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії вести війну. Нам потрібні додаткові оборонні можливості для України, особливо засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інвестиції в українське оборонне виробництво

- написав Сибіга.

Міністр нагадав, що цей тиждень – "тиждень важливих самітів". "І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив він.

Нагадаємо

Атака рф на Київ, 23 червня, призвела до загибелі шістьох людей, серед яких подружжя, та поранення 25 осіб, включаючи 4 дитини та 15-річну дівчину. Рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на 19 пошкоджених локаціях міста.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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