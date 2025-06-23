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путин продолжает жестокие атаки по Украине, чтобы выставить США слабыми - Сибига

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что путин осознанно атакует Украину, чтобы показать слабость США. Он подчеркнул необходимость усиления санкций против россии и предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

путин продолжает жестокие атаки по Украине, чтобы выставить США слабыми - Сибига

Пока владимир путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, россия отвергает мирные усилия США в Европе и продолжает убийства в Украине. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, пишет УНН.

путин намеренно совершает такие жестокие атаки, чтобы заставить Америку выглядеть слабой

- заявил министр.

Он отметил, что украинцы пережили еще одну ночь российского террора. "Сотни ракет и беспилотников. Киев под мощными ударами. Пострадали жилые кварталы. По состоянию на сейчас, по меньшей мере 6 погибших и много раненых", - написал он.

Глава МИД отметил, что единственный способ положить конец российскому террору - это сила.

Мы нуждаемся в новых и жестких санкционных ударах по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичных санкций против тех, кто помогает России вести войну. Нам нужны дополнительные оборонительные возможности для Украины, особенно средства противовоздушной обороны и перехватчики, артиллерийские боеприпасы и инвестиции в украинское оборонное производство

- написал Сибига.

Министр напомнил, что эта неделя – "неделя важных саммитов". "И они должны дать важные результаты. У нас нет времени ждать. Время продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", - подчеркнул он.

Напомним

Атака рф на Киев, 23 июня, привела к гибели шестерых человек, среди которых супруги, и ранения 25 человек, включая 4 ребенка и 15-летнюю девушку. Спасательные и коммунальные службы продолжают работать на 19 поврежденных локациях города.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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Украина
Киев
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