Путін привітав Байдена із перемогою на президентських виборах у США

"У телеграмі Володимир Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, попри розбіжності, реально сприяти розв'язанню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ", - зазначили у пресслужбі президента Росії.

Також Путін відзначив, що з урахуванням цього російсько-американське співробітництво, "засноване на принципах рівноправності і взаємної поваги, що відповідало б інтересам народів обох країн і всього міжнародного суспільства".

"Зі свого боку готовий до взаємодії й контактів із Вами", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 грудня за київським часом, у Колегії вибірників США завершили голосування та підтвердили перемогу кандидата у президенти Джо Байдена, який отримав 306 голосів із 270 необхідних для перемоги.

Додамо, що новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому, Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів.

Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.