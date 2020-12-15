Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах Президента Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится на официальном сайте Кремля, передает УНН.
"В телеграмме Владимир Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - отметили в пресс-службе президента России.
Также Путин отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, "основано на принципах равноправия и взаимного уважения, что соответствовало бы интересам народов обеих стран и всего международного общества".
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактов с Вами", - подчеркнул Путин.
Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря по киевскому времени, в Коллегии выборщиков США завершили голосование и подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который получил 306 голосов из 270 необходимых для победы.
Добавим, что новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.
Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов.
Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражения.