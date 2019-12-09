Путін прибув на “нормандську зустріч” до Єлисейського палацу
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін прибув до Єлисейського палацу у Парижі на зустріч нормандської четвірки, передає кореспондент УНН.
Так, о 16:15 президент Російської Федерації Володимир Путін прибув до Єлисейського палацу у Парижі на зустріч нормандської четвірки разом зі своєю делегацією. Зокрема, прибув помічник президента РФ Юрій Ушаков та прессекретар Дмитро Пєсков.
Раніше УНН повідомляв, що до Єлисейського палацу о 16:00 прибув Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.
Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.
Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.