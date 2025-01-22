Путін і Сі Цзіньпін наголосили на необхідності поглиблення співпраці – ISW

президент рф володимир путін і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову про поглиблення співпраці між країнами в різних сферах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що 21 січня президент росії володимир путін і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої наголосили на необхідності поглиблення співпраці між країнами в політичній, економічній та енергетичній сферах.

путін і Сі повторили шаблонні наративи, наголошуючи на посиленні зовнішньополітичного, енергетичного та економічного співробітництва між росією та КНР - пишуть аналітики ISW.

Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що обговорювалися також війна в Україні та відносини обох країн зі Сполученими Штатами, хоча ці теми не були згадані в офіційному пресрелізі кремля.

За словами Ушакова, президент Сі Цзіньпін також розповів путіну про деталі своєї нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Ключові висновки:

У ніч із 20 на 21 січня українські війська здійснили серію ударів безпілотниками по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах у росії в рамках кампанії, спрямованої на послаблення російського військового потенціалу.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська також продовжують завдавати ударів по російських командних пунктах у тилу ворога.

правитель росії володимир путін і Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 21 січня та наголосили на поглибленні співпраці.

Нещодавнє призначення виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олександра Хінштейна поки що не вирішило і не відвернуло уваги від нездатності росії адекватно реагувати на українське вторгнення в Курську область.

російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Часового Яру, Покровська і Курахового. Українські війська відновили втрачені позиції під Покровськом.

російські ультранаціоналістичні "воєнкори" поновили скарги на Міністерство оборони росії за нездатність притягнути російське військове командування до відповідальності за військові невдачі.

Нагадаємо

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