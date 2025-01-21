Війну потрібно закінчити не просто швидко, а справедливо передусім - Зеленський

Україна підтримує прагнення президента США Дональда закінчити війну в 2025 році, проте в пріоритеті не швидкість, а справедливість.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише УНН.

Деталі

Зокрема, Зеленський зазначив, що справді має хороші відносини з Трампом і цілком підтримує його прагнення закінчити війну у 2025 році. Крім того, він висловив сподівання, що голоси Європи, які підтримують Україну, будуть лунати гучніше навколо президента Дональда Трампа, ніж ті, які доносять дезінформацію та проросійську позицію.

Для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна, її чули, щоб голосів навколо президента Трампа було більше, для того щоб він чітко розумів деталі ризики, які можуть бути в майбутньому. При чому дуже швидко. Трамп мені сказав і потім про це публічно говорив. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми — ваш партнер. Це війна у нас, ми знаємо всі болючі місця, ми розуміємо як це боляче, ми втрачали наших людей, ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас, для українців. Щоб вони повернулися додому і жили в безпеці, і працювали. І мені здається це найважливіше. Принаймні ми будемо робити все для цього - зазначив президент.

Нагадаємо

Президент України заявив у Давосі, що Іран фактично бере участь у війні, надаючи рф дрони та ліцензії на їх виробництво. На сході України зосереджено понад 60 тисяч російських військових.