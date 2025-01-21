Войну нужно закончить не просто быстро, а справедливо прежде всего - Зеленский

Украина поддерживает стремление президента США Дональда закончить войну в 2025 году, однако в приоритете не скорость, а справедливость.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет УНН.

Детали

В частности, Зеленский отметил, что действительно имеет хорошие отношения с Трампом и полностью поддерживает его стремление закончить войну в 2025 году. Кроме того, он выразил надежду, что голоса Европы, которые поддерживают Украину, будут звучать громче вокруг президента Дональда Трампа, чем те, которые доносят дезинформацию и пророссийскую позицию.

Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше, для того чтобы он четко понимал детали рисков, которые могут быть в будущем. При чем очень быстро. Трамп мне сказал и потом об этом публично говорил. Он будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал, что мы - ваш партнер. Это война у нас, мы знаем все болезненные места, мы понимаем как это больно, мы теряли наших людей, мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто быстро, а справедливо прежде всего, надежно для нас, для украинцев. Чтобы они вернулись домой и жили в безопасности, и работали. И мне кажется это самое важное. По крайней мере мы будем делать все для этого - отметил президент.

Напомним

Президент Украины заявил в Давосе, что Иран фактически участвует в войне, предоставляя рф дроны и лицензии на их производство. На востоке Украины сосредоточено более 60 тысяч российских военных.