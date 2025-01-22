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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин и Си Цзиньпин отметили необходимость углубления сотрудничества - ISW

Путин и Си Цзиньпин отметили необходимость углубления сотрудничества - ISW

Киев  •  УНН

 • 5389 просмотра

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Лидеры рф и Китая обсудили углубление сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах. Помощник путина сообщил об обсуждении войны в Украине и отношений с США, хотя это не было упомянуто в официальном пресс-релизе.

президент рф владимир путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор об углублении сотрудничества между странами в различных сферах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что 21 января президент россии владимир путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого отметили необходимость углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и энергетической сферах.

путин и си повторили шаблонные нарративы, подчеркивая усиление внешнеполитического, энергетического и экономического сотрудничества между россией и КНР

- пишут аналитики ISW.

Помощник путина Юрий Ушаков отметил, что обсуждались также война в Украине и отношения обеих стран с Соединенными Штатами, хотя эти темы не были упомянуты в официальном пресс-релизе кремля.

По словам Ушакова, президент Си Цзиньпин также рассказал путину о деталях своего недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. 

Ключевые выводы:

  • В ночь с 20 на 21 января украинские войска совершили серию ударов беспилотниками по российским оборонным промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам в россии в рамках кампании, направленной на ослабление российского военного потенциала.
    • Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска также продолжают наносить удары по российским командным пунктам в тылу врага.
      • правитель россии владимир путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели телефонный разговор 21 января и отметили углубление сотрудничества.
        • Недавнее назначение исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна пока не решило и не отвлекло внимания от неспособности россии адекватно реагировать на украинское вторжение в Курскую область.
          • российские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Часового Яра, Покровска и Курахово. Украинские войска восстановили утраченные позиции под Покровском.
            • российские ультранационалистические "военкоры" возобновили жалобы на Министерство обороны россии за неспособность привлечь российское военное командование к ответственности за военные неудачи.

              Напомним

              Президент Украины поддерживает идею Трампа закончить войну в 2025 году, но подчеркивает справедливое решение. Зеленский надеется на поддержку Европы в донесении правдивой информации до американского президента.

              Вита Зеленецкая

              Вита Зеленецкая

              Войнаполитика
              institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
              donald-trampДональд Трамп
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