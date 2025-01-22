Путин и Си Цзиньпин отметили необходимость углубления сотрудничества - ISW

Лидеры рф и Китая обсудили углубление сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах. Помощник путина сообщил об обсуждении войны в Украине и отношений с США, хотя это не было упомянуто в официальном пресс-релизе.

президент рф владимир путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор об углублении сотрудничества между странами в различных сферах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН. Детали Отмечается, что 21 января президент россии владимир путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого отметили необходимость углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и энергетической сферах. путин и си повторили шаблонные нарративы, подчеркивая усиление внешнеполитического, энергетического и экономического сотрудничества между россией и КНР - пишут аналитики ISW. Помощник путина Юрий Ушаков отметил, что обсуждались также война в Украине и отношения обеих стран с Соединенными Штатами, хотя эти темы не были упомянуты в официальном пресс-релизе кремля. По словам Ушакова, президент Си Цзиньпин также рассказал путину о деталях своего недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Ключевые выводы: В ночь с 20 на 21 января украинские войска совершили серию ударов беспилотниками по российским оборонным промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам в россии в рамках кампании, направленной на ослабление российского военного потенциала.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска также продолжают наносить удары по российским командным пунктам в тылу врага.

правитель россии владимир путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели телефонный разговор 21 января и отметили углубление сотрудничества.

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